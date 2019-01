Primeira-dama de Poá: suspeito de tentativa de sequestro é preso

A Polícia Civil prendeu, nessa quarta-feira (16), na Capital, o primeiro suspeito de participar da tentativa de sequestro da primeira-dama de Poá, Andressa Lopes, em novembro do ano passado, na divisa de Suzano e o município poaense. Agora, a investigação continua para tentar identificar mais algum envolvido.

A prisão foi realizada por investigadores do 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby. Nesta quinta-feira, o bandido preso deve prestar novo depoimento sobre o caso.

De acordo com a investigação, o homem preso foi flagrado por câmeras de segurança de um shopping seguindo Andressa. Depois, o mesmo indivíduo é flagrado colidindo no veículo da primeira-dama.

Além disso, durante depoimento, o bandido afirmou ter ficado dias acompanhando a rotina da primeira-dama, como as saídas para eventos, encontros com amigos e etc.

A policia crê ainda que a ação possa ter havido a participação de outras pessoas, já que Andressa afirmou em depoimento na Polícia Civil que dois homens tentaram sequestra-la.

Para o delegado Eliardo Jordão, a investigação não deve ser encerrada tão cedo. “De fato, a gente vai manter as investigações para tentar localizar esse segundo homem”, explicou.

O delegado deve dar coletiva à imprensa sobre o caso ainda durante esta manhã.