Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 25 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Procurada pela Justiça é presa em Arujá

Mulher afirmou que não sabia do processo judicial

25 fevereiro 2026 - 11h08Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Procurada pela Justiça é presa em ArujáProcurada pela Justiça é presa em Arujá - (Foto: Arquivo/DS)

Um mulher procurada pela Justiça pelo crime de estelionato foi presa, nesta terça-feira (24) em Arujá.  Após a equipe policial tomar conhecimento da existência do mandado de prisão e realizar diligências para localizar a suspeita, acompanharam um veículo conduzido pelo marido da procurada.

Os policiais abordaram o homem e o informaram sobre a situação de sua esposa. Ele colaborou com os agentes e indicou o endereço onde morava com a procurada.

No local, a equipe fez contato com a mulher, que afirmou desconhecer o processo judicial. Após ser cientificada sobre o mandado de prisão em seu desfavor, ela acompanhou os policiais sem oferecer resistência até a Delegacia de Polícia de Arujá.

Na unidade policial, a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos e elaborou o Boletim de Captura de Procurado. A suspeita permaneceu à disposição da Justiça.