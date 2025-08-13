Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Procurado é preso com 764 porções de drogas na Ayrton Senna

Entorpecentes foram apreendidos

13 agosto 2025 - 11h39Por Da Reportagem Local
Drogas foram apreendidas e suspeito preso por tráficoDrogas foram apreendidas e suspeito preso por tráfico - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso, na noite desta terça-feira (12), transportando 764 porções de drogas na rodovia Ayrton Senna (SP-70). O suspeito era procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

Segundo a polícia militar, durante a Operação Morfeu, em conjunto com a polícia rodoviária, agentes avistaram um veículo com dois ocupantes. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Já na busca veicular, foram localizados 300 invólucros de cocaína, 200 pinos de cocaína, 101 de K9, 100 de crack, 60 porções de maconha e três tabletes de crack.

Questionado, o passageiro informou ser procurado da Justiça por tráfico de drogas, que as substâncias encontradas eram dele e que ele adquiriu na cidade de Tiradentes.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.  