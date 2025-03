Procurado pela Justiça é preso com dinheiro e carro roubado e adulterado em Mogi

Um homem procurado pela Justiça foi preso, na madrugada de sábado (22), com um carro roubado e com placa adulterada, além de uma quantia de R$ 4.932 em dinheiro. A prisão aconteceu na Vila Nova Cintra, em Mogi das Cruzes.

De acordo com as informações da polícia, os agentes estavam realizando patrulhamento em Brás Cubas em busca de um Jeep Renegade com comportamentos suspeitos.

Durante o trabalho, a equipe viu o veículo na Avenida Alexandrina de Paula. Na aproximação ao carro, o motorista tentou fugir e se escondeu embaixo de uma Kombi, mas foi abordado pela polícia.

Os policiais descobriram que o homem estava portando documentos falsificados e era procurado pela justiça por roubo. Os agentes descobriram, ainda, que se tratava de um veículo dublê (clonado) e fruto de roubo, em um caso registrado na Delegacia do Parque do Carmo, em São Paulo.

Na revista do veículo, foi encontrada uma bolsa que continha R$ 4.932 em dinheiro, um aparelho celular e uma chave de veículo.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia, juntamente com todos os objetos.