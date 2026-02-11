Procurado pela Justiça é preso em Arujá

Um homem procurado pela Justiça foi preso na madrugada desta quarta-feira (11) no bairro Mirante, em Arujá. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo foi identificado após uma abordagem feita pela equipe policial.
Durante patrulhamento ostensivo preventivo, os agentes avistaram um indivíduo próximo a um veículo parado de portas abertas. Com suspeita de possível furto em andamento, foi realizada uma fiscalização. O homem informou ter adquirido o veículo há alguns dias, depois de trocar por outro automóvel.
A polícia realizou busca pessoal e veicular, sem encontrar nenhum objeto ilícito, mas após consulta aos dados, identificaram o abordado como procurado pela Justiça. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Distrito Policial de Arujá onde permaneceu à disposição da Justiça.