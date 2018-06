Procurado por assassinato, homem é preso após ser flagrado despejando entulho

Uma ocorrência e dois desfechos. É justamente dessa forma que guardas municipais (GCMs) de Itaquaquecetuba resumem a ação que culminou na prisão de um assassino condenado pela Justiça de Pernambuco. Ele foi preso ao ser flagrado despejando entulho em um terreno na Rua José Bonifácio, na Vila Maria Augusta. As informações sobre o caso foram divulgadas nesta segunda-feira (11).

Segundo a corporação, a ação foi realizada no sábado, dia 9. Uma denúncia de moradores do bairro levou os guardas até o local. Até então, os agentes municipais só tinham confirmado um crime: o ambiental, em razão do motorista do caminhão estar despejando materiais de construção próximo a um córrego.

A descoberta sobre o assassinato e a fuga vieram em seguida. Os GCMs perguntaram ao motorista se teria alguma passagem na Justiça. Nervoso, o homem deu várias versões. Todas tinham um detalhe diferente, portanto, os agentes municipais continuaram questionando-o. Após um período, o suspeito confirmou ter fugido de Pernambuco e vindo a São Paulo devido ter matado uma pessoa.

Depois da declaração, os guardas levaram o motorista até à delegacia. O caminhão foi apreendido e levado ao pátio municipal. Os guardas não tinham mais detalhes sobre a morte violenta, mas divulgaram que o foragido ficará à disposição da Justiça. É possível que ele seja encaminhado à Pernambuco, onde deverá cumprir pena por homicídio.