Procurado por homicídio em Itaquá é preso seis anos após o crime

O Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes (SHPP) prendeu um homem apontado como autor de um homicídio em Itaquaquecetuba, ocorrido em novembro de 2019. O indiciado estava escondido na Vila Nova Estação, no Distrito de Brás Cubas. A informação foi confirmada ao DS nesta segunda-feira (10).

Na noite do dia 27 de novembro de 2019, Wesley da Silva Neves foi encontrado caído na Rua Belo Horizonte, no bairro Vila Ferreira. Ele apresentava diversos ferimentos na região do tórax, causados por golpes de faca. A vítima foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito fugiu do local e permaneceu foragido por seis anos.

De acordo com a polícia, a motivação do crime teria sido a instalação de um tanquinho de lavar roupas no quintal da vila onde moravam. Além disso, o suspeito teria mexido com a companheira da vítima, o que gerou uma rixa entre os dois.

Após as investigações, foi solicitado um pedido de prisão preventiva que foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba. A prisão foi efetuada por policiais SHHP de Mogi e contou com o apoio do Grupo de Operações Especiais (Goe), da Delegacia Seccional do município.