Procurado por homicídio na Bahia em 2016 é preso em Itaquá

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes predeu, nesta sexta-feira (26), em Itaquá, um homem procurado por homicídio. O crime aconteceu em novembro de 2016, em Juazeiro, na Bahia.

O SHPP encontrou o esconderijo do homem, na Rua Duarte Coelho, no bairro Pequeno Coração, local onde o procurado foi encontrado e preso.

Ele foi condenado pelo Conselho de Sentença da Vara do Júri de Juazeiro em 11 de fevereiro de 2025 por homicídio duplamente qualificado. O homem terá que cumprir 16 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O crime aconteceu no dia 30 de novembro de 2016, em um local chamado Jatobá, no distrito de Maniçoba, zona rural de Juazeiro. O réu efetuou três disparos de arma de fogo na vítima, que foi socorrida mas morreu no dia 3 de dezembro.