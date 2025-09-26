Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 26 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Procurado por homicídio na Bahia em 2016 é preso em Itaquá

Crime aconteceu em 30 de novembro de 2016 e condenação veio em 11 de fevereiro de 2025

26 setembro 2025 - 16h36Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Procurado por homicídio na Bahia em 2016 é preso em ItaquáProcurado por homicídio na Bahia em 2016 é preso em Itaquá - (Foto: Arquivo/DS)

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes predeu, nesta sexta-feira (26), em Itaquá, um homem procurado por homicídio. O crime aconteceu em novembro de 2016, em Juazeiro, na Bahia.

O SHPP encontrou o esconderijo do homem, na Rua Duarte Coelho, no bairro Pequeno Coração, local onde o procurado foi encontrado e preso.

Ele foi condenado pelo Conselho de Sentença da Vara do Júri de Juazeiro em 11 de fevereiro de 2025 por homicídio duplamente qualificado. O homem terá que cumprir 16 anos, 11 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O crime aconteceu no dia 30 de novembro de 2016, em um local chamado Jatobá, no distrito de Maniçoba, zona rural de Juazeiro. O réu efetuou três disparos de arma de fogo na vítima, que foi socorrida mas morreu no dia 3 de dezembro.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Líder de facção peruana envolvido em tiroteio em Suzano é preso no Paraguai
Polícia

Líder de facção peruana envolvido em tiroteio em Suzano é preso no Paraguai

Pai e filho são presos por violência doméstica e posse ilegal de armas em Suzano
Polícia

Pai e filho são presos por violência doméstica e posse ilegal de armas em Suzano

Suspeito de ser o mentor de roubo a família Bolsonaro é preso em Itaquá
Polícia

Suspeito de ser o mentor de roubo a família Bolsonaro é preso em Itaquá

Médico veterinário de Mogi é preso suspeito de abuso contra animais e uso de medicamentos vencidos
Polícia

Médico veterinário de Mogi é preso suspeito de abuso contra animais e uso de medicamentos vencidos

Trio é preso por roubo de celulares em Itaquá
Polícia

Trio é preso por roubo de celulares em Itaquá

GCM de Suzano reforça atuação na Vila Amorim e no Jardim Colorado
Polícia

GCM de Suzano reforça atuação na Vila Amorim e no Jardim Colorado