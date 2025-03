Procurado tenta fugir da PM, colide moto com carro e é preso em Santa Isabel

Um homem procurado pela Justiça foi preso na última sexta-feira (28), em Santa Isabel. Ele estava em uma moto e tentou fugir dos policiais, mas colidiu em um veículo e acabou detido.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), uma equipe da PM localizou o homem durante patrulhamento no bairro Ouro Fino. O homem não obedeceu a uma ordem de parada e uma perseguição foi iniciada.

Durante a fuga, o foragido perdeu o controle da moto e colidiu na traseira de um veículo e caiu. Contudo, o homem levantou e fugiu para uma área de mata fechada, passando por cercas de arame farpado. Os policiais seguiram com a perseguição e conseguiram capturar o foragido.

Segundo o B.O, os agentes realizaram uma consulta e constataram que o homem era procurado por roubo. O foragido foi conduzido à Delegacia de Santa Isabel. A moto utilizada pelo infrator foi apreendida devido ao mau estado de conservação.