Professor de jiu jitsu é assassinado com cinco tiros em Itaquá

Um professor de jiu jitsu foi assassinado com cinco tiros nesta sexta-feira (27), na Vila Zeferina, em Itaquaquecetuba. O nome da vítima não foi mencionado. Segundo a Polícia Militar (PM), o caso será registrado na Delegacia Central da cidade.

A morte violenta ocorreu durante a tarde desta sexta. A PM foi chamada depois do crime. Os policiais encontraram a vítima ainda com vida. Ele estava caído numa área de mata às margens de um córrego, que fica ao lado de um supermercado do bairro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, porém, o professor de jiu jitsu não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a Polícia, a vítima foi baleada cinco vezes. Rondas foram realizadas na região, já que há pistas do paradeiro e características dos três suspeitos.

Até o momento, a Polícia não confirmou se há informações sobre a motivação para o crime. O caso será registrado na Delegacia Central da cidade.