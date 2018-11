Professor é esfaqueado na Vila Maluf

Um professor, de 50 anos, foi esfaqueado na Rua José Luís Moreira, na Vila Maluf, em Suzano, durante a noite desse sábado (3). A Polícia Militar deteve o suspeito do crime. Os motivos para o crime não foram divulgados.

A reportagem aguarda posicionamento da Polícia Civil para saber o que, de fato, ocorreu no dia do crime. As únicas informações sobre o caso apontam que um pugilista pediu ajuda a policiais militares (PMs). No relato, a testemunha disse que um homem teria esfaqueado seu professor, e teria fugido e se escondido na casa de parentes. A vítima foi socorrida por familiares ao Pronto-Socorro (PS) Municipal.

Os policiais foram ao local indicado e conseguiram deter o suspeito, que estava escondido nos fundos do imóvel. Mesmo com a prisão, a polícia não comentou se o indivíduo revelou o motivo para o ataque a faca. No boletim, consta que o homem precisou ser levado ao PS, pois tinha um ferimento na mão.

O DS solicitou à Prefeitura o estado de saúde da vítima. A última informação era a de que ele tinha sofrido um corte superficial, sobretudo, ficaria internado em observação. Assim que enviado, a atualização sobre a situação médica do professor será incluída na matéria.