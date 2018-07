Quadrilha assalta ônibus municipal na Vila Maluf

Duas mulheres e um homem roubaram na manhã desta sexta-feira (13) um ônibus municipal na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, em Suzano. Eles levaram dois celulares de passageiros e R$ 45 do motorista. A Polícia Militar (PM) deteve as duas suspeitas.

Por volta das 8 horas, os ladrões entraram no ônibus que saia da malha central e seguia sentido bairros da região do Rio Abaixo. Armado, o homem anunciou o assalto e as comparsas o ajudaram. Os suspeitos roubaram dois celulares e R$ 45 e fugiram sentido Vila Maluf.

Policiais militares receberam a denúncia do crime via Copom e se dirigiram até as proximidades do local. Durante patrulhamento, idenificaram as duas mulheres pelas características. Em abordagem, uma delas estava com um celular. Questionadas, confessaram o crime.

Elas foram encaminhadas para o 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. Já o outro suspeito, homem, continua foragido.