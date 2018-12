Quadrilha assalta residência e dispara contra moradores

Um assalto à residência no Jardim Universo, em Mogi das Cruzes, terminou com duas pessoas baleadas.

O caso aconteceu em uma casa da Rua Prefeito Sebastião Cascardo, por volta das 22h30 de sexta-feira (30).

Um dos moradores levou dois tiros no peito e foi socorrido pela própria viatura da Força Tática, que atendeu a ocorrência.

Ele foi encaminhado ao Hospital Luiza de Pinho Melo.

Pelo menos três criminosos teriam anunciado a ação e roubado o carro da família, um veículo modelo Toyota Lancer. Antes, porém, dispararam contra as vítimas.

O primeiro atingido teve ferimentos no braço e na mão direita, logo socorrido pela família para a Unidade Báscia de Saúde (UBS) Jardim Universo.

Já a segunda vítima foi ferida por dois disparos do lado esquerdo do peito e socorrida pela viatura da Força Tática ao Pronto Socorro (PS) do Hospital Luzia de Pinho Melo.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi amparado e encontra-se em observação médica. O veículo roubado, Toyota Lancer, foi posteriormente localizado na Rua Curupira. O carro estava abandonado com as portas abertas.

Ninguém foi preso até a tarde deste sábado (1º).

O caso será investigado mediante perícia solicitada para o veículo e para o local dos fatos.