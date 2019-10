Quadrilha de roubar veículos e pedestres é presa em Suzano

Uma quadrilha, suspeita de roubar veículos e pedestres, foi presa na madrugada desta segunda-feira (21) em Suzano. Cinco suspeitos foram detidos, entre eles três homens e duas mulheres. Com um deles, foi apreendido um revólver calibre 38, com cinco munições. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade.

De acordo com policiais que atenderam o caso, por volta da 1h20, os suspeitos estavam em um veículo roubado na Avenida João Batista Fittipaldi. Segundo a polícia, o carro foi roubado no domingo (20) em Itaquá. Além disso, informou que os bandidos estavam roubando veículos na Estrada dos Fernandes, na Casa Branca, e pedestres na região central do município.

A polícia tentou realizar a abordagem, mas os suspeitos fugiram. Após perseguição, os bandidos perderam o controle do carro na Estrada Portão do Honda com a Rua Guarani, localizado no Jardim Revista. Eles tentaram fugir a pé, mas foram detidos.

Com um deles, foi apreendido um revólver calibre 38, com cinco munições. Já com um segundo suspeito foi encontrado um tênis, blusa e celulares roubados. Um terceiro suspeito era procurado pela Justiça por tentativa de latrocínio.