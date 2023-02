Quadrilha do giroflex aterroriza casal durante sequestro e rouba mais de R$ 20 mil na região

Um homem de 45 anos e uma mulher de 44 foram assaltados e tiveram a caminhonete roubada por três criminosos na manhã de quarta-feira (15) na Rodovia Mogi-Dutra, na altura do Jardim Aracy, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, as vítimas estavam transitando pela via no sentido Dutra por volta das 7h30 quando os três indivíduos se aproximaram da caminhonete e ligaram um giroflex instalado na parte da frente do veículo onde eles estavam.

Acreditando se tratar de uma abordagem policial, as vítimas encostaram a caminhonete. Os indivíduos desceram do carro armados e com roupas pretas e colocaram o homem e a mulher dentro do veículo. Dois deles seguiram no carro e o terceiro levou a caminhonete.

Neste momento, começou uma jornada de terror para as vítimas, que durou cerca de quatro horas. Durante todo o tempo, os criminosos ficaram com os celulares e os pertences das vítimas fazendo transações, empréstimos e compras com cartão de crédito.

Ainda de acordo com o documento, as vítimas disseram que os criminosos conversavam por telefone com outras pessoas que estariam “comandando” a ação.

Durante o roubo, as vítimas passaram por outras cidades, como Poá. Após sofrerem o roubo, as vítimas foram libertadas em um depósito de lixo que fica no bairro Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo. Lá, elas pediram ajuda a populares e retornaram para Mogi, indo até a Central de Flagrantes para registrar o caso.

Os prejuízos passam de R$ 20 mil, segundo as vítimas. Os criminosos ainda não foram identificados e o caso segue sendo investigado.