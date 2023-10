Quadrilha é presa após roubar posto de combustível e manter refém em Mogi

A Polícia Militar (PM) prendeu, na última terça-feira (17), uma quadrilha suspeita de praticar roubos no Bairro do Botujuru, em Mogi das Cruzes. Entre eles foi detido um menor de idade e outros três rapazes.

Equipes da PM realizavam patrulhamento, quando foram informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), de que três homens armados teriam roubado um posto de combustível. Segundo a PM, os suspeitos estavam com pistolas de calibre 12 e roubaram cerca de R$ 142 do posto.

Na sequência, o grupo abordou um motorista de aplicativo e roubou quantia em dinheiro, o celular do motorista e o veículo. A vítima disse à PM que foi mantido refém e colocado no porta malas. A quadrilha o liberou depois e fugiu com o carro.

Enquanto a PM anotava o depoimento da vítima, dois veículos adentraram na rua, que não foi informado, e na sequência saíram em fuga.

As equipes policiais que estavam no local iniciaram uma perseguição policial e conseguiram cerca o grupo. No veículo, do motorista de aplicativo, estavam três suspeitos do roubo. A PM encontrou uma quantia em dinheiro e o aparelho celular da vítima.

No outro veículo, estavam mais dois suspeitos de praticar os roubos, na abordagem um deles fugiu. No veículo, a PM encontrou os equipamentos utilizados em para os assaltos.

Os quatro suspeitos informaram que os armamentos utilizados no assalto foram levados pelo suspeito que fugiu.

A PM encaminhou a vítima, suspeitos e veículos roubados até à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.