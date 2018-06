Quadrilha especializada em roubo de carro é detida em Ferraz

Uma quadrilha especializada em roubos de carros foi detida no início da manhã de sexta-feira (1), na Vila Jaú, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com as informações preliminares, a polícia chegou aos suspeitos depois de dois veículos serem roubados e abandonados em sequência, entre as 6 e 7 horas. Das sete pessoas capturadas, três são menores de idade.

Após verificar os dois delitos durante a manhã, os agentes de segurança encontraram uma das suspeitas envolvida no crime. A garota, menor de idade, informou o paradeiro dos comparsas que, por sua vez, confessaram a atividade criminosa apontando ainda outros indiciados. Ao todo, a polícia confere à quadrilha três roubos de veículo e um flagrante.