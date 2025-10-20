Quadrilha especializada em furtos a farmácias é presa

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Polícia Central de Suzano, prendeu em flagrante na madrugada deste domingo (19), seis suspeitos que integravam uma quadrilha especializada em furtos a farmácias de uma rede específica. O flagrante aconteceu em uma unidade localizada na Avenida Cangaíba, zona leste da capital.

O grupo era investigado por furtos nas cidades de Suzano, Itaquaquecetuba e São Paulo.

Segundo informações policiais, equipes realizaram campana na região, após identificar a circulação de dois veículos suspeitos já utilizados em outros crimes. Por volta das 5h20, os policiais confirmaram que o grupo havia invadido uma farmácia.

Os suspeitos acessavam as farmácias por imóvel lateral desabitado, cortavam a energia do estabelecimento, desligavam as câmeras e arrombavam o cofre.

No interior do imóvel, foram recuperadas mais de 2,8 mil caixas de medicamentos de alto custo, avaliados em aproximadamente R$ 250 mil.

Foram apreendidas ferramentas, lanternas, toucas e celulares utilizados na ação. Também foram localizados os dois veículos usados pela quadrilha.

Ainda segundo a polícia, as investigações revelaram que o grupo é responsável por ao menos cinco furtos com o mesmo modo de atuação em Suzano e na capital.

Os seis suspeitos foram presos em flagrante por furto qualificado e organização criminosa.