Quadrilha formada por oito bandidos rouba e agride funcionários de empresa em Poá

Ao menos, oito bandidos roubaram e agrediram dois funcionários de uma empresa de telecomunicação, nessa terça-feira à tarde (4), no cruzamento das ruas Itaquera e Canindé, em Poá. O bando fugiu levando um celular, equipamentos de fibra ativa, além das chaves do veículo das vítimas. Na internet, é possível encontrar equipamentos semelhantes que variam de R$ 1 mil a R$ 12 mil.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o caso. Investigadores devem buscar por câmeras de monitoramento, que tenham filmado a chegada ou fuga dos ladrões. Por enquanto, a polícia não divulgou se há pistas que levem ao paradeiro do grupo.

Abordagem violenta

Durante o depoimento, o técnico de telefonia falou que os bandidos agiram com violência. Depois de pegar os objetos selecionados, o grupo roubou ainda as chaves do veículo usado pelas vítimas.