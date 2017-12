Quadrilha mantém motorista refém por 9 horas durante roubo de caminhão de carga

Um motorista, de 36 anos, foi mantido refém por nove horas durante um roubo que iniciou na Marginal Pinheiros em São Paulo e terminou no acostamento da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), no trecho de Itaquaquecetuba. O fato ocorreu na madrugada de sexta-feira (29).

Por volta da 1h30, a vítima trabalhava dirigindo um caminhão da empresa pela Marginal Pinheiros rumo à Rodovia dos Imigrantes, com destino ao Porto de Santos, quando parou o veículo em uma área de recuo para verificar a calibragem dos pneus. Foi nesse momento que ele foi abordado por seis indivíduos armados, que chegaram em dois carros anunciando o assalto.

Os criminosos empurraram a vítima para a cama do veículo - localizada atrás do banco do motorista - enquanto um dos suspeitos assumiu o volante. Em seguida, o motorista foi tirado do caminhão e levado ao banco de trás de um dos carros dos assaltantes. A troca ocorreu na pista contrária da Marginal Pinheiros.

Os assaltantes ficaram rodando com a vítima até as 10 horas da manhã. Ele foi liberado no acostamento da Rodovia SP-70, no trecho de Itaquá.

A vítima recebeu ajuda e foi para a Delegacia, onde foi orientado a pegar os documentos do caminhão na cidade de Santos e retornar a Itaquá para registrar o Boletim de Ocorrência (B.O).

Além do caminhão, que até a tarde deste sábado (30) não foi encontrado, foram roubados o telefone celular da vítima, assim como a carteira com documentos e um relógio de pulso.

A carga transportada era do ramo alimentício e vinha de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul.