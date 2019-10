Quadrilha rouba R$ 41 mil em produtos de casa de gerente financeiro e mantém família refém

Uma quadrilha roubou mais de R$ 41 mil em produtos da casa de um gerente financeiro em Poá. A vítima junto aos familiares foram mantidos reféns por duas horas. Os bandidos fugiram com o carro da família, que foi encontrado horas depois em Suzano. O caso foi registrado no último fim de semana.

Por volta da meia noite, o gerente financeiro chegava em casa com os familiares, no Água Vermelha, quando foram surpreendidos por quatro bandidos. Um deles estava com uma arma e outro com uma faca no momento que anunciaram o assalto.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), as vítimas foram mantidas reféns por duas horas dentro de um quarto.

Enquanto isso, a quadrilha roubava o que tinha na casa. Entre eles estão 20 pares de tênis, avaliados em R$ 10 mil, um microondas (R$ 700), uma fritadeira (R$ 300), quatro televisões (R$ 8,5 mil), dois Ipad (R$ 3,5 mil), oito relógios importados (R$ 18 mil), produtos cosméticos (R$ 200), além de R$ 200. Os criminosos fugiram com o carro da família.

O carro foi encontrado oito horas depois na Estrada Okabe, localizada no bairro Caxangá, em Suzano.