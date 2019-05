Quarto suspeito de envolvimento na venda/negociação de armas é preso

A Polícia Civil de Suzano prendeu nesta quinta-feira, 2, o quarto indivíduo suspeito de envolvimento na venda e/ou negociação de armas e munições aos atiradores do massacre na E.E Prof° Raul Brasil, no dia 13 de março, que resultou no assassinato de oito pessoas. A prisão é em caráter temporário. O suspeito está prestando depoimento neste momento.

Em abril, três pessoas foram presas por envolvimento na venda e/ou negociação de armas e munições aos atiradores. Destes, dois seriam os responsáveis por vender a arma e as munições e o terceiro por estar negociando outro armamento. Na época, a polícia também disse que dois desses suspeitos responderiam em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma e munições e receptação.

A tragédia na Raul Brasil completou dois meses. De lá para cá, a polícia prendeu os envolvidos pela venda e/ou negociação da arma e munições, além de apreender um adolescente, de 17 anos, por suspeita de ser um dos mentores intelectuais do massacre.

Quarto adolescente

No dia 11 de abril, a Polícia Civil e o Ministério Público confirmaram que um quarto adolescente estava sendo investigado por suspeita de incentivar um dos mentores intelectuais a praticar o massacre. À época, os órgãos também revelaram que internautas que exaltaram o crime, bem como elogiaram a atrocidade, iriam ser penalizados conforme a lei.