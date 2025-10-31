Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 31 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Quatro adolescentes são apreendidas suspeitas de furto em Santa Isabel

Caso aconteceu na Avenida da República

31 outubro 2025 - 11h58Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia de Santa IsabelCaso foi registrado na Delegacia de Santa Isabel - (Foto: Reprodução/Street View)

Quatro meninas, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidas na tarde desta quinta-feira (30) suspeitas de furtarem um comércio no Jardim Monte Serrat, região central de Santa Isabel.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os agentes foram informados de que duas adolescentes estavam envolvidas em um roubo na Avenida da República.

As jovens foram contidas pelos funcionários até a chegada da equipe no local. As adolescentes foram encaminhadas à Delegacia de Santa Isabel, onde o caso foi registrado como furto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as adolescentes foram liberadas mediante assinatura de um termo de compromisso e responsabilidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito é preso por tráfico com 77 porções de drogas em Santa Isabel
Polícia

Suspeito é preso por tráfico com 77 porções de drogas em Santa Isabel

Serralheiro denuncia agressão sofrida no Terminal Norte em Suzano
Polícia

Serralheiro denuncia agressão sofrida no Terminal Norte em Suzano

Homem é preso por tráfico de drogas com 5kg de maconha em Arujá
Polícia

Homem é preso por tráfico de drogas com 5kg de maconha em Arujá

GCM registra média de uma prisão em flagrante por dia entre maio e agosto
Segurança cidadã

GCM registra média de uma prisão em flagrante por dia entre maio e agosto

GCM de Itaquá apreende 22,7 mil porções de drogas na Operação Guardiã Azul
Polícia

GCM de Itaquá apreende 22,7 mil porções de drogas na Operação Guardiã Azul

Mogi registra 15 ocorrências com réplicas de arma de fogo e Prefeitura reforça fiscalização
Polícia

Mogi registra 15 ocorrências com réplicas de arma de fogo e Prefeitura reforça fiscalização