Quatro adolescentes são apreendidas suspeitas de furto em Santa Isabel

Quatro meninas, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidas na tarde desta quinta-feira (30) suspeitas de furtarem um comércio no Jardim Monte Serrat, região central de Santa Isabel.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os agentes foram informados de que duas adolescentes estavam envolvidas em um roubo na Avenida da República.

As jovens foram contidas pelos funcionários até a chegada da equipe no local. As adolescentes foram encaminhadas à Delegacia de Santa Isabel, onde o caso foi registrado como furto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as adolescentes foram liberadas mediante assinatura de um termo de compromisso e responsabilidade.