Quatro carcaças de carros roubados são encontradas em desmanche clandestino

A Polícia Militar localizou um desmanche clandestino, no final da tarde dessa quarta-feira, 7, na Estrada de São Bento, Vila Celeste, em Itaquaquecetuba. Quatro veículos, sendo a maioria de roubos, foram encontrados numa espécie de garagem. De acordo com a Polícia Civil, um homem é investigado sob suspeita de ter alugado o local onde as carcaças estavam.

O desmanche foi descoberto após uma empresa de rastreamento mapear sinal de onde um veículo furtado, dia 5 deste mês, foi levado. Por conta de ser um imóvel fechado, a polícia foi avisada sobre o fato.

Policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) verificaram e confirmaram a denúncia. Ninguém foi detido, tampouco encontrado no local. Peças de carros e carcaças de três carros foram achadas.

Depois, na delegacia, os policiais descobriram que a garagem foi alugada para um homem. Este indivíduo chegou a ser conduzido para prestar depoimento. Segundo a PM, ele negou que tenha alugado o local. Disse também ter perdido o RG há dias atrás - a perda não foi notificada.

Os donos dos veículos desmanchados foram avisados sobre a localização das carcaças. O caso continua sob investigação.