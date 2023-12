Quatro homens são presos por roubo a motorista de aplicativo, em Suzano

Quatro homens foram presos em flagrante acusados de roubarem um motorista de aplicativo, na noite desta terça-feira (19), em Suzano. Um revólver foi apreendido.

O caso aconteceu na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, durante desembarque do passageiro. Por volta das 23 horas, policiais viram a vítima atravessando a rua correndo e apontando para o veículo que estava sendo ocupado por quatro homens.

O quarteto, com idades entre 20 e 27 anos, roubaram o motorista de aplicativo com uma arma. Depois de anunciarem o roubo, o jovem de 20 anos assumiu a direção.

O grupo foi surpreendido pela equipe do 32º batalhão de Polícia Militar Metropolitano e começaram a fugir.

Na fuga os suspeitos ingressaram, na contramão, na avenida João Batista Fitipaldi. Com a aproximação das viaturas, o quarteto desistiu e parou o carro.

O revólver usado no roubo foi encontrado no interior do veículo.

Os quatro suspeitos permanecem presos depois de serem autuados em flagrante por roubo.

O automóvel e todos os pertences foram recuperados e devolvidos à vítima.