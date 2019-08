Quatro são detidos por tráfico com mais de um quilo em entorpecentes e R$ 2,6 mil

Quatro pessoas foram detidas, durante a madrugada desta quarta-feira, 21, por suspeita de tráfico de drogas na região do Jardim Miray, em Itaquaquecetuba. De acordo com policiais do 4º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), ao menos, um quilo em entorpecentes - crack, cocaína e maconha - e R$ 2,6 mil foi apreendido.

Os policiais do batalhão especial da PM patrulhavam na Avenida Kemel Addas, na Capital, quando suspeitaram de um indivíduo num ponto conhecido pela venda de drogas. Na ocasião da abordagem, foram localizadas porções de 20 porções tanto de cocaína como de crack, além de R$ 129.

Aos policiais do Baep, o suspeito confirmou ser o responsável pela venda no local. E revelou haver mais drogas em uma casa, localizada na Rua da Tubulação. No segundo alvo da ação, a polícia localizou mais três pessoas, sendo um adolescente.

De acordo com a PM, os três suspeitos faziam a contabilidade das drogas. Foi na casa que a maioria dos entorpecentes foram encontrados. Até a publicação desta reportagem, a Polícia Civil não havia confirmado se os homens seriam presos em flagrante por tráfico de drogas, associação e corrupção de menores, bem como o adolescente autuado por ato infracional de tráfico de droas.