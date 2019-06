Quatro visitantes são detidos com drogas no CDP de Suzano

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que quatro pessoas foram barradas ao tentarem entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano no final de semana, dias 1º e 2 de junho. Ao todo, foram apreendidos 314 gramas de entorpecentes com os visitantes.

No sábado (1º), por volta das 9h40, o irmão de um detento foi surpreendido com 81,3 gramas de maconha escondidos na cueca. O material foi encontrado quando o homem, de 35 anos, foi submetido à revista por meio de escaneamento corporal.

Mais tarde, no mesmo dia, os agentes encontraram dez invólucros com maconha escondidos em dez maços de cigarro que uma jovem, de 18 anos, entregaria a seu companheiro, recluso no presídio. Ao todo, a visitante trazia 82,3 gramas da erva.

No domingo (2), duas mulheres foram flagradas com invólucros introduzidos nas partes íntimas. Ambas foram barradas ao passarem pelo aparelho de scanner e objetos estranhos foram identificados na região pélvica das suspeitas. Uma delas, de 24 anos,carregava 59,3 gramas de maconha na região íntima, e a outra, 21 anos, trazia 51,1 gramas de maconha e 40 gramas de cocaína no órgão íntimo.

Os quatro visitantes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Suzano, onde foi registrado oBoletim de Ocorrência, e tiveram seus nomes suspensos do rol de visitas da SAP.