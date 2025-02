Queda de elevador no Centro de Suzano deixa uma pessoa morta

Um elevador despencou de uma residência, situada na Rua Eliziel Alves Costa, Centro de Suzano, por volta das 10h50, em cima de uma pessoa, que morreu. Segundo as primeiras informações, a vítima é um homem de 47 anos.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram para o local do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava realizando manutenção no elevador.

A Secretaria de Saúde informou que a vítima sofreu afundamento do crânio e tinha uma hemorragia na face. O rapaz foi socorrido ao Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano, onde chegou já morto.

A polícia iniciou investigações para apurar a causa do acidente.