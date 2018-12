Químico é preso com espingarda calibre 12 no Boa Vista

Um químico, de 47 anos, foi preso com uma espingarda calibre 12 e um revólver falso, nesta quinta-feira (27), no Boa Vista, em Suzano. Policiais foram à região, depois de denúncia sobre violência doméstica envolvendo marido e mulher.

No local, os policiais conversaram com a mulher. Na ocasião, ela afirmou ter sido agredida pelo companheiro. Disse também ter sido ameaçada com uma arma de grosso calibre. Mas, alguns minutos depois, a suposta vítima negou ter sido agredida.

Foi então que a mulher revelou ter discutido com o marido e a enteada. No entanto, ela manteve a versão sobre a arma de grosso calibre. A espingarda foi entregue aos policiais. Quanto aos fatos, o químico só confirmou a discussão. Além disso, o homem comentou que a arma seria herança do pai.

No boletim, o químico disse que "a arma foi adquirida pelo pai há anos, em uma época que permitia a posse de arma de fogo". O relato do homem também comenta que continuou com o armamento, pois era uma lembrança.

Na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O químico pagou fiança de R$ 954 e responderá em liberdade.