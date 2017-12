Quinze bandidos ‘fecham’ rua e roubam moto e carro em Ferraz

Pelo menos, 15 bandidos se esconderam ao lado de um viaduto para roubar uma moto e um carro, na Rua Iijima, na Vila Santo Antônio, em Ferraz de Vasconcelos. A via chegou a ser bloqueada pelos assaltantes. A Polícia Militar (PM) prendeu dois integrantes do bando há poucos metros do local do crime.

As prisões ocorreram no domingo (17). Segundo a polícia, a dupla foi flagrada empurrando a moto até uma área de mata, na Rua Xingu. Esta via fica há, em média, 250 metros do local do crime. Os PMs disseram que a dupla chegou a tentar fugir, mas não obteve êxito.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos confirmaram ter participado do roubo. Na Delegacia, o dono da moto reconheceu-os como autores do crime. A PM, porém, não divulgou se algum armamento foi apreendido.

Roubo

No depoimento, a vítima disse que estava voltando do serviço, quando foi surpreendido por, ao menos, 15 bandidos. Integrantes do bando estavam armados, inclusive o ameaçaram. Na ocasião, o homem teve a mochila, celular, além de pertences pessoais levados na ação.

Além do motociclista, um advogado, de 42 anos, foi vítima dos bandidos. Ele, inclusive, flagrou o momento que a primeira vítima era dominada pelo bando. De acordo com a segunda vítima, a quadrilha fugiu levando seu carro particular, bem como pertences pessoais.