Rayane: polícia faz busca em hospital a procura de jovem desaparecida

Há quase uma semana, a polícia busca informações para encontrar Rayane Paulino, de 16 anos. Ela desapareceu, no último sábado, após sair de uma festa num sítio, no bairro Botujuru, em Mogi das Cruzes. O celular dela foi encontrado esta semana às margens da Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Jacareí, no Vale do Paraíba.

Buscas, com voluntários e cães farejadores, foram realizadas na região aonde o telefone celular foi encontrado. O local continua sob análise, já que há fortes indícios de que haja alguma vestimenta ou objeto da garota. Isto porque, os cães ficaram ‘agitados’ ao sentirem o cheiro dela nas proximidades de uma região de mata.

Policiais do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes receberam, nesta sexta-feira, informações de que ela poderia estar hospitalizada em um hospital de São José dos Campos. Mas, na realidade, a pessoa que deu entrada seria outra mulher.

A investigação para encontrar Rayane segue pelo SHPP de Mogi. O delegado Rubens Ângelo, responsável pelo caso, não divulgou nenhuma linha de análise. Segundo ele, o caso segue sob sigilo.

Quem tiver informações que ajudem a encontrar a adolescente pode ligar no número 181 ou na Delegacia de Homicídios: 4721-1221.