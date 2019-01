Recém-nascida é abandonada e resgatada em terreno baldio em César de Souza

Uma recém-nascida foi encontrada, na noite deste sábado (5), dentro de um saco em Mogi das Cruzes. A criança estava em um terreno baldio localizado na Avenida Nilo Garcia Alabarce, 1.251, em César de Souza. Ela tinha ferimentos e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro (PS).

De acordo com moradores da região, que encontraram a menina, ela foi abandonada durante a chuva que caía na noite deste sábado em Mogi. Eles a pegaram e levaram para uma casa para mantê-la aquecida até a polícia e o Samu chegarem ao local.

No hospital, a equipe médica constatou que a criança ainda estava suja de sangue e com o cordão umbilical. De acordo com a PM, a criança foi nomeada como Maria Cecília.

Até o fechamento desta reportagem a mãe da criança não havia sido encontrada.