Região registra mais de 1,1 mil roubos de veículos em 2023

O número de roubos de veículos no Alto Tietê caiu 2,5% neste primeiro semestre quando comparado ao mesmo período de 2022. No ano passado foram registrados 1.132 roubos, enquanto neste ano 1.103. Uma diferença de 29 ocorrências.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) na última semana.

Suzano e queda de ocorrências

Das dez cidades da região, quatro registraram queda no número de ocorrências de roubos.

Suzano está entre elas, inclusive com a maior queda registrada: 21,6%.

O município registrou 295 roubos no ano passado e neste caiu para 231. Uma diferença de 64 roubos.

Itaquá aparece na lista com queda: 5,6%. Foram 21 ocorrências a menos, caindo de 371 para 350.

Guararema teve queda de 7,6%, passando de 13 para 12 roubos.

Por fim, Ferraz, com queda de 6%, caindo de 147 para 138.

Aumento

As demais seis cidades da região registraram aumento no número de roubos de veículos.

O maior aumento foi em Santa Isabel, que registrou salto de 200% no número de roubos, passando de nove para 27.

Em seguida aparece Mogi com crescimento de 26,3%, passando de 133 para 168.

Nas últimas posições estão Arujá e Poá, com crescimento de 10% e 5,8%, respectivamento. Em Arujá o número cresceu de 59 para 65, e em Poá saltou de 103 para 109.

Em Salesópolis foi registrado um roubo. E em Biritiba, nos dois períodos foram 2 roubos.