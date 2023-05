Registros de estupros aumentam 71% em Mogi no 1° trimestre

O número de registros de denúncias de estupro em Mogi aumentou 71,4% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 36 registros - 15 a mais do que os 21 computados nos três primeiros meses de 2022.

Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) mostram ainda que, no total, foram computados 112 estupros no primeiro trimestre deste ano na região. Isso representa ligeiro aumento de 1,8% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 110 casos.

Apesar do número elevado de registros em Mogi das Cruzes, mais investigações estão sendo realizadas sobre este crime. Segundo a delegada da Delegacia da Mulher de Mogi, Luciana Amat, o aumento na quantidade de Boletins de Ocorrência de estupros ocorre justamente porque as pessoas estão tomando mais coragem para denunciar os casos de abuso.

"O que está havendo é um maior volume de denúncias. Isso não quer dizer que a quantidade de casos aumentou. Aumentaram as denúncias, porque se fala mais do assunto. Isso é muito claro. As denúncias estão aumentando. O (estupro de) vulnerável sempre aconteceu, mas agora está sendo comunicado. A maioria dos Boletins de Ocorrência tem autoria conhecida. São mais de 90% dos casos", disse a delegada.

Ela creditou este aumento no número de denúncias à qualidade dos atendimentos que estão sendo realizados, especialmente em Mogi das Cruzes.

"O melhor atendimento facilita e encoraja as pessoas a denunciarem. Quanto mais se fala sobre este assunto, mais se fomenta a denúncia", declarou.