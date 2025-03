Resgate de animais silvestres cresce 256% em Itaquá

A Polícia Municipal Ambiental de Itaquaquecetuba registrou um aumento de 256,4% no resgate de animais silvestres. Os dados divulgados nesta semana pela Secretaria de Segurança Urbana mostram que em janeiro e fevereiro de 2024 foram 39 resgates e, no mesmo período de 2025, foram 139.

As ocorrências envolvem poluição de recursos hídricos, retirada de animais peçonhentos, instalação irregular de cartazes e outdoor, lançamento de resíduos em esgoto, descarte irregular, maus tratos a animais, movimentação irregular de terra, queima de material ao ar livre, armazenamento inadequado de resíduos e pichação.

Neste ano, foram registradas 69 ocorrências envolvendo animais e no ano passado foram 34, além de 137 crimes ambientais neste ano e 132 em 2024, 29 autos de infração em 2025 e 24 no ano anterior e nove apreensões neste bimestre que somam R$ 429.061,80 em multas, ante oito em 2024, no valor de R$ 427.856,00.

"O trabalho em conjunto com a Polícia Ambiental é essencial para a preservação. O aumento das ocorrências e dos resgates deixa claro que o nosso foco é proteger o meio ambiente, a vida animal e garantir qualidade de vida e bem-estar a todos", disse a secretária de Meio Ambiente, Yasmim Zampieri.

Durante todo o ano de 2024, foram contabilizadas 626 ocorrências, 157 autos de infração, 27 apreensões, totalizando R$ 1.845.810,60 em multas, além de 359 notificações efetuadas e 255 ocorrências de resgate de animais, com 534 resgatados.

"Agora somos Polícia Ambiental e estamos prontos para atender e ajudar a população. Isso é comprovado com as denúncias que chegam até nós e que são solucionadas. Estamos empenhados em garantir a preservação da cidade", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

Denúncias contra crimes ambientais devem ser feitas pelo 153.