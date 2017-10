Residência em Ferraz era usada como fábrica de metralhadoras

Uma fábrica clandestina de metralhadoras foi descoberta, na tarde de ontem, em uma casa de Ferraz de Vasconcelos. Um homem foi detido.

A descoberta ocorreu após uma ação conjunta entre policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do 44º Distrito Policial (DP de Guaianazes). O esquema funcionava em um imóvel no bairro do Tanquinho, em Ferraz de Vasconcelos.

No local, foram apreendidos submetralhadoras, munição para arma .50 e peças. Segundo a polícia, as armas tinham numeração e registro falsificados, assim como a origem. Uma parte do material estava com a inscrição “Made in Israel".

No local também havia carregadores e canos de aço, cabos de madeira e munição variada.

O homem de 34 anos, que foi detido, seria ex-militar da Aeronáutica.