Responsável pela movimentação financeira do tráfico do Alto Tietê é preso

O responsável pela movimentação financeira do tráfico do Alto Tietê foi preso, na tarde desta quarta-feira (21), em Suzano. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), foram apreendidos R$ 38,8 mil, um fuzil falso e anotações de vendas de drogas.

Durante a investigação envolvendo o fluxo financeiro de drogas em Suzano, policiais civis verificaram um veículo que diariamente fazia coleta do dinheiro de venda de drogas em pontos de tráfico de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba e ia para a Zona Leste de São Paulo.

Foram emitidos mandados de busca e apreensão para os endereços que o veículo se dirigia após receber os valores. Na tarde desta quarta-feira, quando foram cumprir o mandado, policiais receberam a informação de que o veículo investigado estava na região recolhendo dinheiro do tráfico.

Ainda segundo o BO, ao localizarem o veículo, que parou em um semáforo, a equipe fez a abordagem. Ao ser questionado, o suspeito confessou que é o responsável pela recolha diária do dinheiro dos pontos de tráfico de drogas na região e que o dinheiro estava em um compartimento secreto no painel do carro.

Durante a revista do veículo, foram encontrados oito pacotes de dinheiro que, de acordo com o suspeito, eram os valores arrecadados no dia anterior nos pontos de tráfico de Suzano e Itaquaquecetuba.

Após a prisão, as equipes cumpriram mandados de busca eapreensão nos endereços que o abordado entregava o dinheiro. Nos locais foram encontrados um fuzil falso, anotações do tráfico de drogas, um cofre na parede e outros objetos de interesse para investigação.

O suspeito foi preso e o caso registrado como associação para o tráfico na Delegacia de Polícia de Suzano.