Responsável pelo tráfico no Monte Cristo é preso com 7 quilos de drogas

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 29 anos, apontado como o responsável pela venda de drogas no Jardim Monte Cristo, em Suzano. Ao todo, foram apreendidos sete quilos em entorpecentes – cocaína, crack e maconha-, munições de espingarda calibre 12, rádios comunicadores, balança de precisão, apetrechos para embalo de drogas, além de R$ 978 e uma folha de cheque de R$ 1 mil. A ação foi realizadas pelas tropas do Canil e Força Tática, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).

A prisão deste indivíduo é fruto de uma ação embasada em informações do setor de inteligência do batalhão. Os PMs detiveram o suspeito nesta quinta-feira (15), em frente a um conjunto habitacional, localizado na Avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. Ele estava em uma motocicleta, quando foi parado pelos policiais.

Segundo a polícia, o suspeito não estava com o documento pessoal. Por isto, ele foi foi questionado quanto ao local que residia. Dando informações controversas ao que tinha sido levantado pela inteligência do batalhão. Assim, os policiais o confrontaram novamente e conseguiram a confirmação do local em que as drogas estavam armazenadas.

Com apoio do cão Judá, o local foi verificado. Parte das drogas estavam escondida em um dos quartos, enquanto outra no painel de uma televisão. Também foi localizado moedas e cadernos com anotações sobre a movimentação de dinheiro e drogas.

Desta ação, os policiais apreenderam 2.335 pinos de cocaína, 919 porções de maconha, 710 pedras de crack, 30 comprimidos de êxtase, quatro munições de calibre 12, embalagens para drogas, 100 gramas de uma substância usada para misturar a cocaína, além de balança de precisão, anotações e dinheiro.

Os policiais tentaram obter informações de quem seria as drogas, porém, o suspeito detido não quis dar nenhuma informação.