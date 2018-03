Revoltado por cobrança de aluguel, inquilino tenta esfaquear advogado em Poá

A polícia procura pelo suspeito de tentar esfaquear um advogado durante a noite dessa sexta-feira (9), em Poá. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria porque a vítima tinha cobrado o aluguel de um inquilino. A faca usada no crime não foi localizada.

Apesar de não ter sido atingido, o advogado frisou que conseguiu desviar de dois golpes. A camisa que usava foi perfurada e servirá como objeto da investigação.

No boletim, o advogado explicou como ocorreu a tentativa de homicídio. Ele foi cobrar um inquilino e, depois, o homem foi atrás dele. Houve discussão e, durante o diálogo, o suspeito pegou uma faca para tentar acertar a vítima.

Após escapar dos golpes, o advogado correu para um comércio. Lá, ele ouviu o suspeito afirmando "vai me cobrar, vai me cobrar. Você acabou com sua vida. Vou matá-lo na Praça da República". A Polícia Militar (PM) foi chamada, mas, o suspeito conseguiu fugir.

O caso será investigado por investigadores do distrito central poaense.