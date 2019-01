Rixa de famílias termina com duas pessoas baleadas no Parque Buenos Aires

Duas pessoas, de 42 e 61 anos, foram baleadas no domingo à tarde (20), no Parque Buenos Aires, em Suzano. Uma das vítimas foi atingida no rosto, enquanto o outro foi baleado três vezes. Segundo a Prefeitura, um dos pacientes aguarda avaliação bucomaxilofacial e neurológica. O caso mais grave é do idoso, que foi transferido ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.

Segundo a Polícia Civil, os crimes seriam uma rixa de famílias. Brigas frequentes ocorriam, em razão do cão de um dos suspeitos, da raça Rottweiler, fugir frequentemente e atacar pessoas no bairro. E um desses ataques teria ocorrido contra uma das vítimas.

A filha do idoso baleado revelou que, por diversas vezes, a família tentou manter boa relação com os suspeitos para que o problema fosse solucionado, com o cão sendo acorrentado corretamente e a cerca arrumada. Mas, as tentativas foram falhas. Em mais uma discussão, dois suspeitos tentaram intimidá-la, com facão e revólver.

Foi então que o namorado da testemunha tentou intervir à confusão, no entanto, foi baleado no rosto. O pai dela viu a situação e tentou ajudá-los, mas foi atingido três vezes, na região do rosto e tórax. Mesmo com o idoso ferido, um dos suspeitos ainda ameaçou cortar seu pescoço, o que só não aconteceu, pois, a filha conseguiu golpear o indivíduo com pedras.

Depois do crime, os suspeitos fugiram. No entanto, familiares deles frisaram que iriam assassinar toda a família, inclusive os alvos do ataque a tiros, caso saíam do hospital.

As vítimas foram socorridas ao Pronto-Atendimento (PA) de Palmeiras. O caso segue sob investigação.

