Policiais Militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 32º Batalhão apreenderam um simulacro de pistola, com um homem de 24 anos, no bairro Vila Jamil, em Ferraz de Vasconcelos.

Um homem ao notar a presença dos policiais arremessou a arma para baixo de um veículo estacionado na via.

Ele não soube explicar com clareza o motivo de portar o objeto ou estar no local em que foi visto.

O simulacro de arma foi apreendido no distrito policial. O abordado foi ouvido e liberado.