Rocam encontra R$ 4 mil em apartamento; dinheiro seria da venda de drogas

A equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Polícia Militar encontrou na tarde deste sábado (2) R$ 4 mil derivado de tráfico de drogas dentro de um apartamento, localizada no bairro Jardim Odete, em Itaquaquecetuba.

Os policiais estavam realizando ronda na Rua Cambuci quando um indivíduo que passava pelo local avistou as viaturas da polícia e fugiu para dentro de um imóvel da CDHU. Os polícias o seguiram até dentro da residência, porém o meliante conseguiu fugir por uma das janelas do apartamento, localizado no térreo do empreendimento.

Dentro do imóvel foram encontrados R$ 4 mil em espécie provenientes do tráfico de drogas, além de um celular e dois tabletes de maconha.