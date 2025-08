Homem é preso por receptação e adulteração de sinais identificadores de motocicleta em Mogi

Um homem em posse de uma moto furtada foi preso pelos policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) na tarde desta segunda-feira (4). A motocicleta foi avistada em um posto de combustível durante o patrulhamento da equipe policial na Avenida João XXIII. O suspeito afirmou ter comprado a moto online, sem saber que ela era furtada.

De acordo com a Rocam, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, ao realizar a vistoria veicular, notaram irregularidades na numeração do chassi e do motor. Após consulta, a equipe descobriu que a moto era produto de furto.

Ao ser questionado, o condutor informou que havia comprado a motocicleta pelo Marketplace por R$ 3.500,00, sem saber o paradeiro do vendedor. Diante da situação, tanto o condutor quanto a moto foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde o indivíduo ficou à disposição da Justiça.