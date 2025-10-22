Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Roda se solta de carro e fere motociclista em viaduto de Suzano

Acidente causou trânsito intenso nas redondezas do Viaduto Ryu Mizuno, conhecido como viaduto velho

22 outubro 2025 - 19h03Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Viaduto Ryu Mizuno registrou acidente e trânsito intenso - (Foto: Jackeline Lima/Arquivo DS)

A roda de um carro se soltou e feriu um motociclista no Viaduto Ryu Mizuno, conhecido como viaduto velho, em Suzano. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (22) e, de acordo com motoristas que passaram no local, causou trânsito intenso.

De acordo com as informações da Prefeitura, que esteve no local com equipes do Trânsito, o tráfego na via foi liberado no início da tarde desta quarta.

A roda traseira direita do veículo teria se soltado e acertado o motociclista, que passava pelo viaduto no sentido contrário.

O carro estava com documentação atrasada e foi apreendido e encaminhado ao pátio. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) com ferimentos na perna. De acordo com a Prefeitura, o motociclista apresenta quadro estável.

Após o atendimento, os veículos foram removidos e o fluxo de tráfego segue normalmente no trecho.