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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Polícia

Rodovia Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia até agora

Cerca de 40 mil veículos já desceram pela rodovia; apesar da lentidão na serra, não há registros de acidentes e a expectativa é de 70 mil carros no retorno do feriado

03 abril 2026 - 13h15Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Rodovia Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia até agoraRodovia Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia até agora - (Foto: Arquivo/DS)

O movimento de veículos na rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) apresenta lentidão na manhã desta sexta-feira (3), feriado da Paixão de Cristo, com maior concentração de tráfego no trecho de serra. Motoristas enfrentam lentidão na descida para o litoral, mas a circulação ocorre sem grandes complicações.

De acordo com o comandante do Pelotão Rodoviário do Alto Tietê, 2º tenente Eduardo Filho, a operação de inversão de faixas foi implantada para melhorar a fluidez no sentido litoral.

“Até o momento, há morosidade no trecho de serra, com inversão das faixas para melhor descida, mas o trânsito segue fluindo bem”, informou o comandante.

Segundo a Polícia Rodoviária, cerca de 40 mil veículos já passaram pela rodovia para o feriado. Para o retorno, a expectativa é de tráfego intenso, com aproximadamente 70 mil veículos circulando entre domingo e segunda-feira.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção, especialmente na serra, respeitem a sinalização e, se possível, programem a viagem fora dos horários de pico para evitar congestionamentos e garantir mais segurança no trajeto.