Rodovia Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia até agora

O movimento de veículos na rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) apresenta lentidão na manhã desta sexta-feira (3), feriado da Paixão de Cristo, com maior concentração de tráfego no trecho de serra. Motoristas enfrentam lentidão na descida para o litoral, mas a circulação ocorre sem grandes complicações.

De acordo com o comandante do Pelotão Rodoviário do Alto Tietê, 2º tenente Eduardo Filho, a operação de inversão de faixas foi implantada para melhorar a fluidez no sentido litoral.

“Até o momento, há morosidade no trecho de serra, com inversão das faixas para melhor descida, mas o trânsito segue fluindo bem”, informou o comandante.

Segundo a Polícia Rodoviária, cerca de 40 mil veículos já passaram pela rodovia para o feriado. Para o retorno, a expectativa é de tráfego intenso, com aproximadamente 70 mil veículos circulando entre domingo e segunda-feira.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção, especialmente na serra, respeitem a sinalização e, se possível, programem a viagem fora dos horários de pico para evitar congestionamentos e garantir mais segurança no trajeto.