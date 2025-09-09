Romo apreende duas motocicletas na região central e em Palmeiras

A Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) da Guarda Civil Municipal de Suzano realizou duas apreensões de veículos em situações distintas na quinta-feira da última semana (04/09). As ocorrências foram registradas no bairro Palmeiras, pela manhã, e na região central da cidade, no fim da tarde, durante ações de patrulhamento preventivo.

Na primeira abordagem, por volta das 13h50, a equipe realizava patrulhamento pela rua Felício Moreira, no bairro Jardim Amazonas, distrito de Palmeiras, quando avistou uma motocicleta Honda CB 1000 de cor vermelha trafegando de maneira irregular. O condutor utilizava o capacete de forma inadequada e o veículo apresentava ausência de retrovisores. Diante da situação, os agentes iniciaram breve acompanhamento até que o motociclista parou na rua Sebastião de Lima Franco.

Durante a verificação, foi constatado que os dois pneus estavam com desgaste acima do permitido, comprometendo a segurança do veículo. Além disso, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante das irregularidades, as devidas autuações foram aplicadas e a motocicleta removida ao pátio municipal.

Mais tarde, às 17h30, os agentes intensificavam o patrulhamento pela região central, entre a rua General Francisco Glicério e a rua Tiradentes, quando flagraram uma moto Yamaha Factor preta com dois indivíduos circulando de forma perigosa e cortando o trânsito de veículos de maneira agressiva. A abordagem constatou a ausência de itens obrigatórios como retrovisores, além do pneu traseiro em estado irregular e o condutor utilizando chinelos, o que também configura infração de trânsito.

Na checagem dos antecedentes, verificou-se que tanto o condutor quanto o passageiro já possuíam passagens por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006, e por crimes contra o sistema financeiro. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado no momento da abordagem, foram lavradas as devidas multas e a motocicleta conduzida ao pátio municipal.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância das ações para a prevenção de acidentes e fortalecimento da ordem pública. “O trabalho das equipes da Romo contribui não apenas para coibir irregularidades de trânsito, mas também para aumentar a sensação de segurança da população, já que muitas vezes essas motocicletas são utilizadas para a prática criminosa, sem contar que as abordagens permitem identificar pessoas envolvidas em outros crimes”, afirmou.

A Secretaria de Segurança Cidadã reforça que a população pode colaborar com o trabalho da GCM por meio de denúncias e informações sobre atividades suspeitas. Para isso, basta acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.