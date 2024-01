Romo localiza duas motocicletas em situação irregular

A Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, localizou duas motos em situação irregular na última quarta-feira (24/01) durante patrulhamento pela cidade.

O primeiro atendimento ocorreu por volta das 18h10, quando os agentes foram chamados para verificar uma Honda CG, de cor vermelha, ocupada por dois indivíduos na rua Paraná, no bairro Jardim Paulista. Durante o patrulhamento, a equipe localizou a dupla e a motocicleta na rua Baruel, no centro, conforme as informações e características fornecidas e decidiram pela abordagem. Na averiguação foi constatado que o condutor não possuía carteira de habilitação e o veículo estava desprovido de equipamentos de segurança obrigatórios, como o retrovisor esquerdo, além de estar estacionado de forma irregular na calçada. Diante desses fatos, a motocicleta foi recolhida ao pátio municipal. A dupla foi orientada e liberada.

Mais tarde, desta vez na rua 149, no bairro Cidade Miguel Badra, a Romo efetuava patrulhamento quando entrou em uma área de mata e avistou uma outra Honda CG, desta vez de cor amarela. Uma consulta ao emplacamento revelou que o veículo fora roubado na madrugada do mesmo dia. A moto foi encaminhada à Delegacia de Polícia Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, lembrou que o trabalho da GCM é sempre focado na segurança da população. “Temos uma preocupação em localizar veículos que foram subtraídos de seus verdadeiros proprietários, mas também mantemos foco em motos e carros que rodam pela nossa cidade de forma irregular, o que interfere diretamente na segurança de pedestres e motoristas, além dos próprios ocupantes dos veículos irregulares”, apontou o chefe da pasta.