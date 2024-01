Romo localiza motocicleta com placa artesanal

Patrulhamento realizado pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano resultou na localização de uma motocicleta Honda CG, de cor preta, com placa de identificação artesanal na rua Armando Salles de Oliveira, no Parque Suzano, por volta das 16 horas do último dia 10 (quarta-feira). A ocorrência teve início quando os agentes perceberam a irregularidade, o que motivou a equipe a realizar a abordagem. Durante averiguação, foi constatado que a numeração do chassi estava suprimida e a do motor exibia sinais de adulteração, não coincidindo com a identificação. Diante dos fatos constatados, tanto o indivíduo quanto o veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Central.