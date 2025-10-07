Romo localiza quatro módulos de ignição e detém suspeito no Jardim Imperador

Agentes da Ronda Ostensiva como Motocicleta (Romo), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, localizaram quatro módulos de ignição e detiveram um suspeito durante patrulhamento realizado nesta terça-feira (07/10) na região do Jardim Imperador. A ação ocorreu após informações compartilhadas por moradores em um grupo de WhatsApp, alertando sobre a presença de indivíduos suspeitos circulando pelo bairro.

A equipe realizava patrulhamento pela rua Sete de Setembro quando recebeu o alerta dos moradores pelo aplicativo de mensagens. De posse das características físicas passadas, os agentes iniciaram buscas e abordaram um homem pela região até a rua Roberto Bianchi, no Parque Suzano, onde localizaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, o homem foi flagrado com uma quantia em dinheiro e a chave de um veículo Fiat Pulse, de cor cinza.

Os guardas deram continuidade ao patrulhamento e localizaram o automóvel estacionado na alameda Jaime Forte, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul. Em consulta ao sistema, não constava nenhuma pendência sobre o carro. No entanto, ao realizarem uma busca minuciosa no interior do veículo, os agentes encontraram três módulos de ignição soltos e um quarto escondido sob o forro do banco traseiro. Os módulos são equipamentos utilizados no sistema de partida de veículos e frequentemente associados a práticas criminosas de furto e adulteração.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido juntamente com o veículo e o material apreendido à Delegacia de Polícia Central de Suzano, onde a ocorrência foi registrada.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho integrado entre a população e as forças de segurança. “A atuação rápida e eficiente da Romo mostra o quanto a parceria entre os agentes públicos e a comunidade é essencial para o enfrentamento da criminalidade. O apoio dos moradores foi determinante para o sucesso da ação”, afirmou.

Adulteração de placa

A equipe da Romo também atuou na última sexta-feira (03/10) em uma importante ocorrência no combate à criminalidade. Durante patrulhamento pela malha central, os agentes avistaram um motociclista trafegando na contramão pela avenida Antônio Marques Figueira, uma das vias mais movimentadas da cidade. Ao notarem que a motocicleta exibia um emplacamento adulterado, os guardas procederam à abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, ao ser questionado, o homem teria admitido ter adulterado a placa com o intuito de burlar os sistemas de identificação veicular do município e evitar multas. Diante da confissão e da constatação da adulteração, a equipe conduziu o motociclista ao DP Central.

Para o secretário Balbino, as duas ações refletem o comprometimento da Romo com a segurança e a ordem pública. “Nossos agentes têm trabalhado com dedicação, atentos aos detalhes e com postura técnica. Casos como esses demonstram que o trabalho ostensivo da GCM é um importante instrumento de prevenção e resposta rápida às irregularidades”, concluiu.