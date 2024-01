Romo localiza sacola com entorpecentes no Nova América

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), localizou na última terça-feira (23/01), pouco antes das 14 horas, 149 unidades de entorpecentes durante patrulhamento pela rua Florentino do Nascimento, no bairro Residencial Nova América. Ao avistarem um indivíduo em atitude suspeita, os agentes se aproximaram com a viatura, mas o homem acabou fugindo por uma viela. Uma varredura no local resultou na descoberta das drogas em uma sacola, sendo 91 unidades de cocaína, 57 de maconha e uma unidade de haxixe, droga feita a partir da maconha. O material foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Palmeiras.